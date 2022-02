Veertien bekeuring uitgedeeld bij verkeerscontroles in Roosendaal en Sint Willebrord

Wat kan er over een maand tijdens carnaval? ‘Laat dit feest het einde van deze crisis maar inluiden’

BERGEN OP ZOOM/BREDA - Positief punt is dat er geen streep door het carnavalsfeest is gezet. Maar liever hadden horecaondernemer Johan de Vos en voorzitter van Stichting Vastenavend Bas van Oevelen maandagavond gehoord wat er wél mogelijk is tijdens het leutfeest. ,,Twee weken extra geduld is alleen wat waard bij goed nieuws half februari.”

