Veelbesproken Visdonk-plan ingetrokken: ‘Niet gelukt om zorgen bij omwonenden weg te nemen’

Partijleider Arwen van Gestel: ,,Er zijn bij de boeren in het gebied zorgen ontstaan over hun bedrijf en die krijgen we maar niet weggenomen.’’ De partij ziet daarom geen andere mogelijkheid dan dit plan terug naar de tekentafel te nemen. ,,Jammer, maar het is wat het is. We moeten dit nu niet door willen drukken’’, zegt Van Gestel.