Veel zwembaden deze week pas open

STEENBERGEN/OOSTERHOUT – Het zwemseizoen is begonnen dat betekent dat veel buitenbaden de deuren weer openen. Inspringen op goed weer vroeg in het seizoen blijkt voor veel zwembaden lastig.

Quote Met het weer dat we afgelopen week hebben gehad komen er maar weinig mensen zwemmen Peter van Ostaden Tot op heden loopt het bij de zwembaden in de regio nog niet storm tijdens de meivakantie. Dat merkt ook Peter van Ostaden van Splesj in Hoeven. ,,Met het weer dat we afgelopen week hebben gehad komen er maar weinig mensen zwemmen.”

Ook bij zwembad Laco in Rucphen hebben ze last van het slechte weer. ,,Het is balen dat het in de meivakantie zulk slecht weer is. Maar we hebben het weer helaas niet in de hand”, vertelt Frank Roggenkamp.

Eerder open

Het is dan ook fijn als je als zwembad eerder open kan gaan bij goed weer. De Warande in Oosterhout lukte dat dit jaar. ,,Wij konden dit jaar voor het eerst eerder open vanwege het warme weer in april. Hopelijk gaat ons dat vaker lukken”, vertelt Gerben Fiere van het zwembad. ,,Bij warm weer hoop je ten slotte altijd open te zijn als zwembad.”

Toch lukt het bij de meeste zwembaden niet om de deuren eerder open te stellen bij goed weer. Zoals bij zwembad de Meermin in Steenbergen. ,,Ons zwembad wordt opgewarmd met zonne-energie”, aldus Ester van Tiggelen van de gemeente Steenbergen. “Hierdoor duurt het langer voordat het water op temperatuur is. Daardoor kunnen wij niet eerder open, ook al zouden we dat willen.”

Onderhoud