Veel vuurwerkklachten uit twee wijken in Oudenbosch

HOEVEN - Volgens CDA- fractievoorzitter Frank Rockx is de afgelopen dagen gebleken dat het meldpunt van de partij aantoont dat met name zwaar knalvuurwerk bij de inwoners van de gemeente nogal overlast veroorzaakt. In combinatie met de buiten beter app kwamen er in totaal tussen de dertig en vijfendertig meldingen binnen.

"De samenwerking met de gemeente is prima verlopen. Meteen na de kerstdagen heeft burgemeester Jobke Vonk contact met ons opgenomen om samen het meldwerk te stroomlijnen. We zetten ons immers voor dezelfde zaak in. Door de krachten te bundelen, heb je meer kans op een goed resultaat. Dat is een heel goede zaak om het zo op te pakken."

Aanvankelijk was de gemeenteraad niet zo te porren voor het CDA-initiatief om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Uit de meldingen blijkt dat de drie grootste kernen Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven ook het grootst aantal meldingen oplevert. Oudenbosch waar de wijken Albano (ter hoogte van de Vaartweg) en kom Noord opvallen. Hoeven dat met Oud Gastel de tweede plaats 'deelt' doet het slecht in de omgevingen van de Bovendonksetraat en Hofpark. "Bovendien werd in Hoeven ook nog eens een partij vuurwerk in beslag genomen."