Veel vragen over mogelijke islamitische school Roosendaal, weinig antwoorden

ROOSENDAAL - De Roosendaalse gemeenteraad is niet per definitie tegen de komst van een islamitische basisschool, maar heeft nog wel een hoop vragen.

Want waar gaat de school nou precies komen, hoe realistisch is het verwachte leerlingenaantal en wat heeft dit voor gevolgen voor de andere scholen in Roosendaal?

Allemaal vragen waar wethouder René van Ginderen nog geen antwoord op kan geven. ,,Daar is het nog te vroeg voor.'' Want ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet hier een besluit over nemen. ,,Laten we dat eerst afwachten.''

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) liet enkele weken geleden weten een islamitische basisschool te willen beginnen in Roosendaal. Die zou op 1 augustus volgend jaar de deuren kunnen openen.

'Onrealistisch'

SIPO verwacht dat die school in 2019 al 264 leerlingen zou kunnen hebben. Verschillende partijen zetten daar grote vraagtekens bij. ,,Dat lijkt ons onrealistisch'', zegt ChristenUnie-leider Karen Suijkerbuijk. ,,Er zal toch eerst met maar een paar klassen begonnen worden.'' Ook Evelien van der Star (VLP) noemt die aantallen 'onwaarschijnlijk'. ,,Het aantal leerlingen daalt overal al jaren, wordt dat probleem met een extra school juist niet groter?'' Volgens Van Ginderen komen die aantallen voort uit een landelijk rekenmodel dat hierbij gehanteerd wordt. ,,En dat model is er niet voor niets.''

Integratie

Peter Raijmaekers (Roosendaalse Lijst) maakt zich meer zorgen over de integratie van de school. ,,De islamitische school is wel klaar voor Roosendaal, maar is Roosendaal wel klaar voor zo'n school? We moeten SIPO een kans geven, maar wel op voorwaarde dat ze goed integreren. Dat betekent dat er Nederlands wordt gesproken en dat de school ook de buren gaat opzoeken.'' Volgens Karim Ahlalouch (PvdA) zal dat allemaal wel loslopen. ,,Het is een vooroordeel dat islamitische scholen slecht integreren, daar zijn onderzoeken naar gedaan.''

Financiën

Ook het financiële plaatje houdt de politiek bezig. Want met een extra school worden de centen ook anders verdeeld. Gevreesd wordt dat scholen tekort gaan komen en genoodzaakt zijn om te fuseren of zelfs te sluiten. En hoe zorgt de school voor aansluiting met voor- en vroegschoolse educatie?