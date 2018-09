Veel vragen aan verhuurder Alvast van lege scholen in Roosendaal

Antimis­daad-dro­nes niet 24/7 in Brabants luchtruim

10:21 DEN BOSCH - Er komen geen drones die in Brabant dag en nacht op zoek gaan naar criminele activiteiten. Niet alleen is de provincie veel te groot om dag en nacht in de gaten te houden, bovendien laten wet en regelgeving het niet toe dat kleine onbemande vliegtuigjes permanent in de lucht hangen om toezicht te houden.