Veel vraag naar gratis ontbijt voor kinderen in armoede, Roosendaal zoekt naar meer budget

Roosendaal wil nu voorkomen dat het 51e kind dat wordt aangemeld voor het ‘jeugdontbijt’, zou moeten wachten op een budgetwijziging die het uitbreiden van de proef mogelijk zou maken. Want voor zo'n budgetwijziging in alle commissie- en raadsvergaderingen is besproken en goedgekeurd, is er al heel wat water door de Nieuwe Roosendaalsche Vliet gegaan.

Dat terwijl de verwachting is dat het aantal kinderen nog flink kan toenemen. Eén omdat vanwege de coronacrisis meer mensen in armoede terecht dreigen te komen. Twee omdat het project meer bekendheid krijgt bij leerkrachten op basisscholen: zij kunnen kinderen aandragen voor een ontbijt, als ze vermoeden dat ze dat thuis niet (kunnen) krijgen.

Complimenten

Maar de proef, die wordt uitgevoerd door Stichting Nationaal Jeugdontbijt, kan ook weer niet té snel groeien. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp, is het namelijk belangrijk dat de pakketten door Stichting Social Klus zo discreet mogelijk worden bezorgd. En daar zijn geschikte vrijwilligers voor nodig, die niet in overvloed voorhanden zijn.

De pilot met het gratis ontbijt voor kinderen was een speerpunt van Selda Bozkurt (BurgerBelangen). Dat zij zich daar zo hard voor maakte via een motie in de raad, levert haar inmiddels de complimenten op van collegaraadsleden, óók van de tegenstemmers van toen (VLP en GroenLinks).

Drie opties

Nu moet de raad zich dus over het volgende probleem gaan buigen: als de proef snel moet worden uitgebreid, moet er ook geld bovenop de 18.000 euro die nu is begroot. De VLP denkt dat wethouder Klaar Koenraad dat extra geld prima binnen de bestaande budgetten voor armoedebestrijding kan vinden - dan hoeft de raad er bovendien niet over te vergaderen, maar betekent het wel dat op andere projecten wordt gekort. Onder meer de PvdA ziet daarom liever toch dat de raad over de brug komt.

Voor een andere mogelijke oplossing kijken ChristenUnie en CDA naar het bedrijfsleven. ,,Met sponsoring van één of twee bedrijven zouden we al geholpen zijn”, denkt Karen Suijkerbuijk-Ader (CU). Ook wethouder Koenraad ziet dat zitten, mede omdat Stichting Nationaal Jeugdontbijt zelf ook actief sponsoren in het bedrijfsleven werft.