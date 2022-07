Veel positieve reacties op tweede editie van Hoevense Dorpsquiz

Hoewel het idee wat ‘afgekeken’ is van de Fendertse Week, is het een lokaal, Hoevens gebeuren. “Het is een goed concept en zeg maar gerust voor 99 procent écht Hoevens", zegt Ferdi van Ginneken, die de quiz heeft bedacht en organiseert met zo'n 15 vrijwilligers. ,,We hebben veel positieve reacties gehad.”

Verschillende rondes

25 teams van acht personen streden met elkaar in acht rondes. Onderdeel van de quiz waren een proeverij, vragen over het Bodenieuws en het raden van liedjes die in gebroken Nederlands werden gezonden door Oudi Hu, eigenaar van het cafetaria. TC Pagnevaart ging er met de winst vandoor en investeert de hoofdprijs van 500 euro in de club. TC Pagnevaart neemt de beker over van bc Ambiance, die in 2019 met de eer ging strijken.