Veel overtredingen bij snelheid-controles in Roosendaal

ROOSENDAAL - De politie heeft deze week bij twee controles in de Spoorstraat veel boetes uitgeschreven in Roosendaal. Bijna een op de vijf automobilisten reden te hard in de Spoorstraat.

Op zaterdag reden 93 auto's te hard van de 554 gecontroleerde wagens. De hoogst gemeten snelheid was 90 km per uur, waar in de Spoorstraat maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden.

Tijdens de controle op maandagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur werden 699 passanten gecontroleerd. 101 auto's reden te hard, met een maximum van 87 km per uur,

De politie heeft in 2018 al acht keer op snelheid gecontroleerd in de Spoorstraat. De percentages overtredingen waren toen ongeveer gelijk.

Bij de laatste controle in juni kwam de politie uit op 106 overtredingen van de 421 opgemeten auto's. De hoogste gemeten snelheid was op 9 juni 83 km per uur.