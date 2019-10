Veel ongevallen op Breda International Airport: onveilig of gewoon pech?

Vergeleken met andere kleine luchthavens ligt het aantal incidenten op Breda International Airport schrikbarend hoog. Zo deden zich in de jaren 2015 tot en met de eerste twee kwartalen van 2019 dertien incidenten voor volgens het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen, onderdeel van de inspectie Leefomgeving en Transport en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).



Het enige vliegveld waar meer incidenten plaatsvonden gebeurden in deze periode is Lelystad Airport: twintig. Maar het aantal vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport lag over die periode (422.864) ook zo’n twee en een half keer hoger dan vanaf Breda International Airport (179.082).



Afgezet tegen het aantal vliegbewegingen 'scoort’ de Bosschenhoofdse luchthaven het hoogst van alle kleine luchthavens in Nederland als het gaat om (bijna-)ongevallen. Per circa 14.000 vluchtbewegingen deed zich een incident voor. Lelystad Airport volgt op de tweede plaats met een ongeval per 21.143 vliegbewegingen en Teuge is derde met een ongeval per 27.310 vliegbewegingen.