Veel lagere straf dan geëist: één dag cel en taakstraf voor seks met 14-jarige in Roosendaal

Vrouw (23) rijdt zonder rijbewijs in onverzeker­de auto over A58 bij Bergen op Zoom

11:33 BERGEN OP ZOOM/ OUD GASTEL - Een 23-jarige vrouw uit Oud Gastel heeft maandagavond op de A58 bij Bergen op Zoom een bekeuring gekregen. Ze was niet in het bezit van een rijbewijs en reed bovendien rond in een auto die buiten gebruik is gesteld. Dat meldt de politie op Facebook.