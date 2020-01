Véél, heel veel panterprints bij de Glamourbingo

Keukenta­fel­ge­sprek­ken moeten buitenge­bied weer levendig maken

7:00 OUD GASTEL - Wat houdt de inwoners van het buitengebied in Halderberge zoal bezig? Hoe denken zij over hun toekomst op het platteland? Om daar achter te komen, voeren ambtenaren van de gemeente binnenkort keukentafelgesprekken in buurtschap de Stoof ten oosten van Oud Gastel.