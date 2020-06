Veel evenementen onzeker, maar Roosendaalse kermis gaat door

ROOSENDAAL - Mooi nieuws: de kans is groot dat Roosendaal in september gewoon de grote kermis beleeft. Nou ja, in tijden van corona is niets gewoon. Maar de Roosendaalse kermismeester Corné Kriesels schat in dat het met extra maatregelen lukt om toch negentig attracties te verwelkomen.

Financieel in het hart getroffen kermisexploitanten bellen Kriesels plat. ,,‘Als je nog een plekje over hebt, kom ik graag’, zeggen ze dan”, aldus Kriesels die in de afgelopen maanden koos om af te wachten in plaats van rap een vette streep te halen door een van de grootste kermissen in West-Brabant.

Met alle aangekondigde versoepelingen per 1 juli, lijkt dat achteraf een goede keus. Los van de anderhalve meter-eis komt de Veiligheidsregio binnen een paar dagen met aanvullende maatregelen waarmee gemeenten de vergunningaanvragen toetsen.

,,Dan wordt meer duidelijk”, zegt Kriesels die al wel weet dat het Roosendaalse kermisparcours wordt uitgebreid om attracties te spreiden. ,,Denk aan een extra lus met de Wethouder Lanenstraat en Wipwei.”

Ideeën genoeg

Zo'n grote kermis is een uitdaging, maar ideeën genoeg, reageert de Bergse exploitant en kermisvoorman Frank Vale. De branche wil los, waarbij Vale -om te beginnen- kansen ziet voor kermissen in de dorpen. Deze week praat hij met Bergen op Zoom over het idee om in juli wat attracties neer te zetten op de Boulevard. Waarbij het voor Vale buiten kijf staat dat Bergse ondernemers voorrang verdienen.

Toch is de vraag of het allemaal zo snel kan. De gemeente Bergen op Zoom stelt dat, op grond van de noodverordening van de Veiligheidsregio, samen met andere gemeenten een ‘regionale richtlijn‘ opgesteld moet worden. Dat kost tijd. Bergen op Zoom verwacht rond half augustus de eerste evenementen te kunnen toestaan. ,,Onze wens is om in alle West-Brabantse gemeenten hetzelfde beleid te voeren.”

Toch weten de Brabantse Wal-buren in Woensdrecht al dat jeugdkampen en kindervakantieweken door kunnen gaan. Of er nog aanvragen komen voor evenementen in Woensdrecht, is de vraag. Maar als ze komen, is er een wekelijkse beoordeling, aldus Jan Prop.

Politie-agentje spelen

In Huijbergen waar ondernemersclub Hover vorig jaar de braderie, kermis en wielerkoers als combi-evenement nieuw leven in blies, zijn ze niet optimistisch. ,,Hoe kun je als organisatie die anderhalve meter-regel handhaven? Politie-agentje gaan spelen? Met toch nog kans op een fikse boete? Dan zijn we als ondernemersvereniging direct failliet”, vreest Wil de Jong.

Ook de Roosendaalse evenementenbureaus Eventiz -dat onder meer ‘Roosendaal Swingt’ op touw zet- en Trophies Events worstelen met die anderhalve meter. ,,Je krijgt al gauw rijen met mensen bij de bar. Je moet met looplijnen werken. Is dat gezellig?”, vraagt Dennis van Velthoven van Eventiz zich af.

Trophies Events gaat na of eetfestival Appeltje Eitje in Roosendaal nog in gewijzigde vorm te doen is. Maar hoopvol klinkt Koen Vaas niet. Wat eventueel wel kan: samen met de horeca live-optredens verzorgen voor terraspubliek op de Markt.

Etten-Leur zoekt ook vertier op het terras. De horeca mag tot 01.00 uur blijven bedienen. Dat biedt hoop in een zomer zonder wielerronde en marathon. Terwijl de kermis in het centrum van Etten-Leur dit weekend beperkt bleef tot oliebollenkraam en touwtjes-tent, lijken er kansen voor de september-kermis in Etten-Leur-Noord. Op Facebook is trouwens het blije bericht te lezen dat het Kerstcircus door gaat. Dan heb je wat om naar uit te kijken.

Intieme concerten

Dat laatste is hard nodig, aldus ondernemers. Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom heropent in juli met ‘intieme concerten op afstand’. In plaats van 750 is er nu plek voor 84 bezoekers, aldus Joep Gudde.

Steenbergen en Rucphen weten het nog niet. Ze doen actief navraag bij organisaties die in de komende drie maanden normaal gesproken activiteiten houden. In Moerdijk komen er volgens Conny Polak wel veel vragen binnen, maar officiële vergunningverzoeken hebben ze nog niet gezien.

In Halderberge is de situatie juist overzichtelijk. Er ligt welgeteld één aanvraag: of er groen licht mag komen voor een straatfeest in de zomer. Ook leuk.