Veel belangstelling voor oven van crematorium in Roosendaal

Vuurvast

Medewerkers van het crematorium geven de hele middag uitleg over urnen, over catering, over kosten, over het vuurvaste steentje dat mee de oven in gaat en over mogelijkheden een afscheidsdienst op persoonlijke manier vorm te geven. In de aula brengt duo Luizter, gespecialiseerd in 'muziekverhalen op maat'', muziek die past bij uitvaarten.