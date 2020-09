Veel belangstelling voor aangepaste Monumentendag in Roosendaal: ‘Herken veel vanuit mijn jeugd’

In zijn openingsspeech in de Tongerlohuystuin nodigde wethouder Toine Theunis de vele belangstellenden uit zich dit keer te richten op de omgeving van de monumenten: ,,Die zal binnen nu en tien jaar drastisch veranderen. Vooral de binnenstad gaat enorm op de schop. Door de ontwikkeling van onder meer het gebied van Mariadal en Vroom en Dreesmann zullen meer dan 2000 nieuwe bewoners naar de binnenstad komen. Ook hebben we plannen voor de St. Jan die we terug willen pakken.’' Met de woorden van Theunis indachtig werden individueel of onder leiding van een gids vele wandel- en fietsroutes langs Hurkspanden, struikelstenen of andere bezienswaardigheden afgelegd.

De broers Cees en Rinie Jongeneelen meenden als ervaren bezoekers van de Monumentendag dat je lopend meer ziet dan fietsend: ,,Zo ontdek je steeds weer nieuwe dingen.’' Simone Jansen bezocht de Oude Begraafplaats aan de Bredaseweg: ,,Ik rij regelmatig door de stad en zie van alles. Dat vind ik heel gewoon. Maar hier kom ik eigenlijk nooit. Ik vraag me af wie hier begraven liggen en welke verhalen bij de graven horen. Ik heb 20 jaar geleden mijn zoon verloren en ook daar hoort een verhaal bij. Ik wil weten hoe anderen daar mee omgaan. Deze plaats ervaar ik als bijzonder sereen en vredig.”

Corona

Van de molens werd vanwege corona alleen De Arend in Wouw opengesteld. ,,Dat is hier mogelijk omdat in de vijftiger jaren een opslagplaats aan de molen is gebouwd”, legde molenaar Cees Embregts uit. ,,Daar is later een ontmoetingsruimte van gemaakt waar mensen op afstand van elkaar kunnen wachten. Er mogen slechts groepjes van vier mensen uit hetzelfde gezin gelijktijdig naar boven.”

De eerste openstelling van de douaneloods in de Spoorstraat trok enorm veel bekijks. ,,Dit is echt een stukje historie van Roosendaal”, vonden de vriendinnen Astrid Heijenrath en Pascal Janssen. Ze leerden van gids Luc Zwegers dat het bijzonder is dat de loods er nog is. ,,Hij is maar liefst 165 meter lang en heeft 72 deuren. Gelukkig wordt de loods volop gebruikt als onder meer geluidsstudio, opslagplaats en fitnessruimte want anders was hij al lang gesloopt.” De vriendinnen merkten op dat ze met hun respectievelijke 48 en 47 jaar bij alle rondleidingen steeds de jongste bezoekers waren.

Zestigplusser Ad Stofmeel legde uit dat het logisch is dat Monumentendag vooral door ouderen bezocht wordt: ,,Toen ik 18 was had ik ook niet zoveel interesse in de historie van Roosendaal. Nu herken ik veel dingen vanuit mijn jeugd. De interesse van jongeren komt dus vanzelf.’’