Veel begrip voor preventief fouilleren in Roosendaal: ‘Het is hier een ghetto aan het worden’

Dankzij leerlingen basis­school De Linde hebben Oekraïense kinderen een heuse Legokamer

OUDENBOSCH/OUD GASTEL - Stralende gezichtjes boven kilo's Legosteentjes in de kloostervleugel Maria ter Engelen in Oudenbosch. Met dank aan de basisschoolleerlingen van De Linde uit Oud Gastel kunnen de Oekraïense kinderen voortaan in een heuse Legokamer terecht.