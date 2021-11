Veel 11-11-activiteiten in regio Roosendaal afgelast of uitgesteld

ROOSENDAAL - Terwijl donderdagavond in Sint Willebrord prins Hendrick I werd ingehaald, hadden ze in Schijf en Sprundel al besloten dat alles moest worden afgelast. Dus geen kindercarnaval en geen carnavalsmis in Schijf.

Door recente corona-uitbraken op de basisschool zagen de Torensjouwers daar van af. En in het Nachtuilenrijk Sprundel zaterdag geen lampionnenoptocht en jeugddisco. Wel verkoopt prins Dave I zaterdagavond een uil in zaal De Coop. De opbrengst is voor de Roparun.

In Kruisland is de 11-11 viering op zaterdag afgelast vanwege de coronasituatie. De organisatie hoopt Pompedurp On Stage later in te halen.

In Moerstraten gaat het middagprogramma voor senioren, met bingo, wel gewoon door.

In Oudenbosch wordt het liedjesfestival ‘s avonds afgelast. ‘s Middags worden de liedjes zonder publiek opgenomen. Deze komen op YouTube waarna puiten en dikkoppen gedurende een week kunnen stemmen op hun favoriete nummer. De opening van 11-11 op het Puitenplein is met in achtneming van de nieuwe maatregelen vervroegd naar 17.00 uur.

In Bosschenhoofd kiezen de Smoorfreters voor uitstel van het feest. Bestuurslid Michael Koevoets van de carnavalsvereniging begrijpt de maatregelen. ,,De drie nieuwe raadsleden hopen we later te presenteren. Het wordt geen 11-11-viering, maar we bedenken dan een ander thema.’’