VDG ziet kansen voor nieuwe woningbouwlocatie in Stampersgat

Achter supermarkt

Want kort erna nodigden bewoners het VDG-raadslid uit voor een mogelijke woningbouwlocatie in de oksel van de LP van Mallandstraat en Gastelsedijk West. ,,Achter de supermarkt van Beerendonk ligt een interessante, niet eerder genoemd, mogelijke lap bouwgrond. Het perceel is volgens buurtbewoners eigendom van een projectontwikkelaar uit Zeeland en soms lopen er schapen op.‘’

Logt heeft meteen de koe bij de hoorns gevat en vragen gesteld aan het college. ,,Ik wil graag weten van wie de grond is en of het inderdaad in handen is van een projectontwikkelaar.‘’ Dat laatste biedt allicht mogelijkheden. Tevens vraagt Logt meer informatie over eventuele milieutechnische belemmeringen voor woningbouw op deze locatie. Inwoners in Stampersgat vragen zich af of de milieucirkels van Suiker Unie na de reeks geluids- en geurwerende maatregelen, die de fabriek heeft genomen nog wel actueel zijn. De suikerfabriek kocht in het verleden veel omringende gronden op zowel Dinteloords als Stampersgats grondgebied aan ter voorkoming van woningbouw.