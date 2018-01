VDG wil 'slimme verlichting' in Halderberge

Het beste idee van Groenhuysen is... 'Moments of life'

19:08 ROOSENDAAL - Een draaiende wc, een zelfrijdend invalidenwagentje en een 4D-bril om herinneringen te herbeleven; het zijn een paar van de ideeën van medewerkers van zorginstelling Groenhuysen om hun werk makkelijker of leuker te maken. Het beste idee werd maandagavond op de nieuwjaarsborrel van Groenhuysen bekendgemaakt: 'Moments of life', een idee van Saskia Smeekens om niet-mobiele cliënten via een digitaal portaal weer bij belangrijke momenten in het leven van hun familie te betrekken.