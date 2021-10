Vaten met drugsafval gedumpt bij viaduct in Oudenbosch

Jan Paantjens uit de politiek: ‘In één geval heb ik zelf de portemon­nee getrokken’

5 oktober OUD GASTEL - Nee, een derde afscheid van politiek Halderberge komt er voor Jan Paantjens niet. Ruim drie jaar geleden was hij wethouder af en maakte een uitstapje in die hoedanigheid naar Etten-Leur. Vervolgens keerde hij terug als CDA-raadslid, maar na donderdag is het klaar met zijn politieke carrière, die in 1999 begon.