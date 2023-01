Vaten met chemische stoffen ontdekt in loods naast carnavalswagen: ‘Afkomstig van ladingsdiefstal’

Lithium wordt gebruikt bij het maken van batterijen, maar is ook een grondstof voor synthetische drugs. De vaten stonden in een loods naast een carnavalswagen.

Dinsdagochtend heeft de politie onderzoek gedaan bij de loods in Rucphen. Daarbij is niemand aangehouden. ,,De vaten zijn in de loods in Rucphen gevonden, maar mogelijk op een andere plek gestolen. We proberen nu de rechtmatige eigenaar van de vaten te achterhalen", zegt de woordvoerder.