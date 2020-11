Vaten gedumpt in buitengebied Roosendaal, mogelijk gevuld met drugsafval

Video Houten beelden glimmen weer in Wouwse kerk

5 november WOUW - De heiligen Gerardus en Martinus, de deugden Amor Divinus en Fides en kardinaal Bona zijn weer terug in de Lambertuskerk in Wouw. Eind februari werden ze uit de kerk gehaald voor een 375 kilometer lange reis naar Paderborn in Duitsland.