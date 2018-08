Vastenavond: Stampersgat was er 66 jaar geleden al vroeg bij

STAMPERSGAT - Vastenavond vieren. Dat deden West-Brabanders in de naoorlogse jaren alleen in Bergen op Zoom. In Stampersgat hadden in de zomer van 1952 een paar eigenwijze jongeren het maffe idee in eigen dorp carnaval te vieren. Dat is deze week zes keer elf jaar geleden.

Vanwege de Watersnoodramp verdwijnt de eerste carnavalsviering in Stampersgat in de ijskast. Melkboer Goof Bus rijdt op carnavalszondag wel rond en haalt voor het rampenfonds 4000 gulden op in zijn melkbussen.

Een jaar later is de eerste, bescheiden stoet een feit. Paard en wagen met prins Goof I erop en nog een tweede kar met de latere prins Piet Janssen, springend in apenpak.

Jarenlang profiteert Stampersgat van de voorsprong op andere dorpen, waar nog geen georganiseerd carnaval bestaat. Brabants Nieuwsblad meldt in 1966 dat volgens de politie 'minstens 10.000 toeschouwers getuige zijn van de grootste optocht'. Dat de prinsenwagen twee dagen later mee mag doen in de stoet van Krabbegat zegt ook veel over de bouwlust op het dorp.

Klein clubke

Die hoogtijdagen zijn allang voorbij. Inmiddels is Meekrapdurp een van de vele dorpen waar gepoogd wordt de traditie in stand te houden. ,,Op een klein dorp valt dat niet mee'', zegt Remko Verstraten, pliessie in het protocol van de Meekrap. ,,Leefbaarheid komt hier sneller onder druk te staan. Evenementen van weleer verdwijnen, als clubke van een man of twintig doen we ons best de rijke carnavalshistorie te verlengen. In de aanloop naar carnaval is dat op kleine schaal, maar de zondagse optocht trekt nog altijd. Dan keren veel oud-inwoners graag terug op 't Gat, een soort verklede dorpsreünie.''

Volle sjas int gras

Zo'n samenkomst van oud dorpsbewoners mag het komend weekeinde wat de Meekrap betreft ook worden. De carnavalsvereniging gaat het 'zes keer elfde' jaar in en viert dat met een wandeldriedaagse en een zomercarnaval. Zelfs aan dit feest is een motto gegeven: Volle sjas int gras.

Donderdagavond om 18.00 uur gaan de wandelaars vanaf het dorpshuis op pad voor dagelijks 5 of 10 kilometer. Zaterdagmiddag eindigen de wandelaars met dweilband 't Kan Nog Net voorop bij de feesttent op het Andrie-sportpark van De Schutters.

Daar wordt de komende dagen een festivalterrein opgebouwd met een grote feesttent voor een receptie/reünie en optredens van de Alpenzusjes, het van de carnavalskraker Diksies bekende Verrekus Blaauw, DJ Flow en op zondag Johnny Gold, Mathijs Pluijgers, Trio Zandvrees en DJ Marco Bras. Verder bevat de 'feestwei' een rusttent om even op adem te komen, een springkussen voor de kinderen, voldoende catering en een mobiele pinautomaat. Het enige uitstapje buiten het sportpark is de jubileumoptocht, die zondagmiddag om 13.30 uur vanaf het Vlekkeplein vertrekt voor een 'rit in lijn' naar het festivalterrein.

Vrijheid, blijheid

Verstraten: ,,Langer konden we de route vanwege wegwerkzaamheden in het dorp niet maken. Maar het is prima zo. We hebben nog geen idee hoeveel deelnemers meedoen. Het is vrijheid, blijheid.''

Dat geldt eveneens voor de dresscode. Wie twee dagen verkleed wil komen, is welkom. ,,Maar in je gewone kloffie komen mag ook. Zelf hebben we onze pakken niet aan. Dat mag pas na de elfde van de elfde weer.''

In 66 jaar heeft Meekrapdurp precies zes prinsen gehad. Gemiddeld zwaaiden de leutvorsten elf jaar met hun scepter. Drie van hen zijn nog in leven en wonen het feest bij.