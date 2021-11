Vastelaovedzottelaand na twee dagen klaar met 11-11: ‘Erg dat we moeten stoppen’

OUD GASTEL - Oud Gastel wilde maar liefst vier dagen de elfde van de elfde vieren. Organisatietrio W’Emme Nog Wa Te Goed had een mooi programma in elkaar getimmerd. Het werden er helaas maar twee.

Het is Oud Gastel oftewel Vastelaovedzottelaand op de valreep gelukt om twee dagen de elfde van de elfde te vieren. Organisatietrio W’Emme Nog Wa Te Goed wilde de leutige Gastelaren vier dagen lang laten genieten. Maar dat gaat om de bekende reden niet lukken. Kevin van Vlimmeren: ,,Ik heb er wel een dubbel gevoel bij, hoor.”

Van Vlimmeren is wel blij dat het nog is gelukt om twee dagen feest te vieren en het oude carnavalsgevoel te mogen beleven.’ ,,Maar de verplichte sluitingstijd van 20.00 uur gaat ons zaterdag en zondag parten spelen. En dat gaat je bepaald niet in de koude kleren zitten. Maar wat moet, dat moet.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De binnenkomst van Prins Ad. © Pix4profs/Iman Fase

Bas Mol, Lars Leenaerts en Van Vlimmeren zijn de kartrekkers van de geplande leutvierdaagse. Zo lukte het donderdag nog om prins Ad (van Elteren) voor de zevende keer te installeren, samen met nar Rico (Groenenberg). Deze feestavond met zangduo Mosterd na de Maaltijd trok zo’n honderd mensen.



Vrijdag was de snertmiddag met senioren die onder andere films van oude optochten bekeken. Vrijdagavond was het weer gezellig druk bij het liedjesfestival, tonpraten, zanger Peter Selie en dj Night Shift. Voor zaterdag en zondag is dus alles afgelast. Het trio belooft in ieder geval om volgend jaar zeker weer een spetterend feest rondom 11-11 te organiseren. Hoeveel dagen dat dan worden, weten ze nog niet.

Volledig scherm Prins Ad had in de middag genoten met wat hij omschrijft als ‘de steunpilaren van weleer’. © Pix4profs/Iman Fase

Prins Ad had in de middag genoten met wat hij omschrijft als ‘de steunpilaren van weleer’ ofwel de oudere Gastelse leutvierders. ,,Ik lieg niet als ik zeg dat het wel erg is dat we de helft van 11-11 in Oud Gastel nu moeten afblazen.”

Stichtingsvoorzitter Stefan Koeken heeft een drukke dag van overleg achter de rug. Hij vindt het leuk dat de organisatoren toch nog twee dagen het carnavalsgevoel onder de mensen hebben gebracht. Een paar kilometer verderop beleeft leutig Stampersgat (Meekrapdurp) in het (bouw)Kot de installatie van prins Peer II (Peter Picavet).

Volledig scherm © Pix4profs/Iman Fase