'Vaste subsidie voor Roosendaalse openluchttheaters'

interview 'Werken met kinderen nog steeds iets voor vrouwen': 22 medewer­kers, geen mannen

5 juni ROOSENDAAL - Ze schiet in de lach, ja, dit grote kantoorgebouw is op de groei gekocht, de bovenste verdieping is nog leeg. Maar als haar praktijk zo hard blijft groeien als nu, zullen de kamers daar ook gauw bezet zijn.