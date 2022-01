Vanuit dit Roosendaalse bedrijf gingen vorig jaar 30.000 elektrische fietsen Europa door

column Als de Ikeapolo­nai­se de hemel is waar iedereen zo naar snakt, laat mij dan maar in de hel

Hoewel ik als Oudenbosschenaar met een ‘koepel in de kop’ schijn te zijn geboren, ben ook ik niet roomser dan de paus. In een paar dagen tijd ging ik twee keer de grens over, terwijl me op borden boven de snelweg nog zó werd gevraagd dat ‘niet onnodig’ te doen.

15 januari