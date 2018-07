Vandalisme teistert Passerelle in Roosendaal: kapot glas, graffiti en drugsoverlast

De gemeente Roosendaal is inmiddels van de schade op de hoogte. Kapotte ramen worden op korte termijn vervangen.

Volledig scherm Ook de ruiten bij de entree zijn flink gehavend. © Coen Hagenaars

Het is overigens niet de eerste keer dat de miljoenen euro's kostende overgang van de Stationsstraat naar het parkeerterrein van het Herstaco-stadion het doelwit is van vandalen. In 2015 was het ook raak. Toen werden vijf ruiten van de Passerelle en twee glasdelen van de lift vernield. De lift kon toen een week lang niet gebruikt worden. Uiteindelijk werden daar twee mensen voor opgepakt, zij draaiden uiteindelijk ook op voor de totale schade: 9.000 euro. Hoeveel de schade nu bedraagt, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm De ruiten van de Passerelle zijn van speciaal veiligheidsglas. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor voetgangers die over de brug lopen. © Coen Hagenaars

Volgens gemeentewoordvoerster Monique Beukers is de gemeente Roosendaal inmiddels wel van de schade op de hoogte. Er zijn volgens haar ook al nieuwe ruiten besteld. ,,Maar dat is nog niet zo maar geregeld, het gaat om speciaal veiligheidsglas, dat duurt wat langer.'' Wanneer de nieuwe ramen geplaatst worden, is nog niet duidelijk. Ook onzeker is hoe hoog de schade dit keer is.

Volledig scherm Ook de lift is beschadigd. © Coen Hagenaars

De recente vernielingen zijn ook politieke partij VLP opgevallen. Die partij heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld. Fractieleider Arwen van Gestel: ,,Geen idee wanneer dit precies is gebeurd. We kregen de eerste meldingen ongeveer een maand geleden. Twee weken geleden ben ik zelf nog eens gaan kijken.'' Naast het vandalisme, vermoedt Van Gestel dat de Passerelle ook veel gebruikt wordt als hangplek. ,,De wietlucht die er hangt is echt om misselijk van te worden. Doodzonde.''

Volledig scherm VLP pleit voor cameratoezicht © Coen Hagenaars