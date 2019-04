Vandalen vernielen ruiten motorzaak Roosendaal, politie doet onderzoek

Verongeluk­te automobi­list op A58 is 29-jarige rij-instruc­teur: 'Hij was de beste vriend die je kon wensen’

12:27 BREDA - Familieleden en vrienden nemen maandagmiddag in een uitvaartcentrum in Breda afscheid van de rij-instructeur die vorige week zaterdag om het leven kwam bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Hoeven. De politie tast nog in het duister over de oorzaak van de aanrijding.