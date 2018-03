Vandalen kalken hakenkruizen op verkiezingsbord in Sprundel

poll Financiën nopen nieuwe raad Rucphen tot scherpe keuzes

15:18 RUCPHEN - De discussie over hoe de gemeente Rucphen met het geld omgaat is in volle hevigheid opgelaaid. Een extern bureau toont aan dat er nét genoeg reserves zijn. Niet alles kan meer, is de heldere boodschap aan de politiek.