Vanaf volgend jaar moet het écht losgaan bij de Groenfabriek

Het Roosendaal­se ‘speeltuin­lab’ heeft zijn straf bijna uitgezeten, nu de verdachten nog

7:00 ROOSENDAAL - Het pand zelf heeft z'n straf al bijna uitgezeten. De sluiting van negen maanden die toenmalig burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal in maart van dit jaar nog oplegde voor het woonhuis aan de Voorstraat - waar de politie in het naastgelegen schuurtje een compleet xtc-lab aantrof - loopt over iets minder dan een week af. Vandaag moet echter duidelijk worden wat voor straf de vier verdachten van het ‘speeltuinlab’ boven het hoofd hangt.