Vanaf volgend jaar kunnen tieners op Den Scherpenberg de boom in

RUCPHEN - Op een bepaalde leeftijd zien kinderen spelen in een binnen- of buitenspeeltuin niet meer zitten. Op speelboerderij Den Scherpenberg gaan ze daarin voorzien. De tweede varkensstal maakt plaats voor een indoor klimbos. En op de zolderruimte willen Marcel en Mieke Sommers ‘iets met virtual reality’ gaan doen.

Met een uitdagend klimparcours en visuele effecten hopen de eigenaren van Den Scherpenberg ook de tieners te bereiken. Het idee van het indoorklimbos komt voort uit de Kindertop, waarop de gemeente Rucphen kinderen vroeg wat ze nog misten in de omgeving. In de bosrijke gemeente was dat vooral een klimbos. De bomen worden vervangen door palen, maar de hindernissen zijn er niet minder om. ,,De nieuwe speelloods wordt tien meter hoog‘’, zegt Marcel Sommers (58), ,,Op die hoogte klimmen, klauteren en slingeren de oudere jeugd straks door de hal. Onze dochter Marloes is al enthousiast, zij gaat die afdeling runnen.‘’

Toen Marcel en Mieke in 1988 vanuit Oost-Brabant een varkensbedrijf op de grens van Rucphen met Schijf kochten, konden ze niet bevroeden dat ze nu kindervermaak zouden aanbieden. Thuis in Uden had Marcel nog twee broers, die de ouderlijke varkenshouderij over wilden nemen. ,,Ik maakte de wijk naar West-Brabant met de bedoeling de veestapel langzaam te laten groeien. Maar ja, toen brak in 1997 de varkenspest uit en kwamen onze sector al voor het eerst in een lockdown. En van steunmaatregelen hadden ze toen nog nooit gehoord.‘’

Gaandeweg groeide bij Sommers het besef dat het roer om moest. ,,Voor een kinderfeestje kwamen we voor het eerst in een binnenspeeltuin. Dat kan ik beter, heb ik daar gezegd.’’ De transitie van varkenshouderij naar speelboerderij vergde wel een paar jaar langer dan verwacht, maar in 2012 ging Den Scherpenberg dan toch van start. Gemeente blij, omgeving blij, kinderen blij, ouders blij. ,,Als varkenshouder krijg je meestal scheve gezichten, een speelboerderij is een en al vrolijkheid.‘’

Getwijfeld of de forse investering in coronatijd wel verantwoord was, hebben Marcel en Mieke niet. ,,We willen vooruit kijken, niet lijdzaam afwachten tot we weer open mogen. Is de gemeenteraad akkoord, dan kan de stal gesloopt worden en bouwen we aan een nóg levendiger speelboerderij. Als alles meezit kunnen de jongeren in ons tiende bestaansjaar de boom in.‘’