Van wijkagent naar vuilnisman: ‘Had ik nou maar gezegd dat ik een keer in een Apache wilde vliegen’

En zo verruilde de Roosendaalse wijkagent Hans van den Boom (63) woensdag op een van zijn laatste werkdagen na bijna 45 jaar trouwe dienst eenmalig de politiewagen voor de vuilniskar om Saver te helpen bij het ophalen van het plastic afval in De Kroeven. Verrassing van zijn collega's. Van den Boom: ,,Had ik nou maar gezegd dat ik een keer in een Apache wilde vliegen...‘’

Hans vindt dat ons werk veel lijkt op dat van een vuilnisman: we ruimen immers allebei troep op in Roosendaal

Jeugd

Van den Boom is een bekend gezicht in Roosendaal. Hij deed in die 45 jaar nagenoeg alle afdelingen binnen de Roosendaalse politie wel een keer aan. Van hondengeleider tot ME’er en van rechercheur tot motorrijder. Het meest indrukwekkende onderdeel? Toch wel die recherchetijd, in de jaren ’90. ,,Dat je soms met niks moet beginnen en dat dan toch alle stukjes op hun plek vallen. Mooi werk.‘’ De laatste jaren was Van den Boom vooral als wijkagent veel bezig met jeugd. ,,Ik gaf veel voorlichting op scholen. Kwam ik jaren later op Palm Parkies nog mensen tegen die mij nog herkenden. Heel bijzonder.‘’