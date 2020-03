Van wereldberoemde concertzaal naar dorpshuis: operazanger geeft concert, in het Nederlands

LONDEN/RUCPHEN - Even wat anders: niet optreden in de wereldberoemde Royal Albert Hall in Londen, maar in een dorpshuis. De Engelse operazanger Maciek O’Shea (40) verruilt zijn woonplaats één dag voor een optreden in het dorp van zijn geliefde Janke van Uffelen (28): Rucphen.

In gemeenschapscentrum Agora waagt de Brit zich op 22 maart aan populaire liederen, zoals Make you feel my love van Adele. Maar ook nummers van Nederlandse artiesten komen voorbij, zoals Avond van Boudewijn de Groot en Brabant van Guus Meeuwis.

Nederlands leren

Quote Wij operazan­gers moeten altijd teksten leren in vreemde talen Maciek O’Shea, operazanger Daarbij is hij geholpen door zijn partner Janke van Uffelen, die zes jaar geleden naar de Britse hoofdstad verhuisde. Het stel ontmoette elkaar in concertzaal Royal Albert Hall, waar de Rucphense in het theatermanagement werkt.



Samen stelden ze het programma voor het concert in het dorpshuis samen. Nederlands leerde hij van haar: ,,Ik heb een prima privélerares.” Zingen in een vreemde taal vindt hij niet moeilijk. ,,Wij operazangers moeten altijd teksten leren in vreemde talen”, verwijst hij naar Italiaanse, Franse en Duitse opera.

Het is zijn partner die het nummer Brabant van Guus Meeuwis selecteerde voor het optreden. ,,Heb je zijn concert gezien in de Royal Albert Hall? Briljant!” Het duet zingt O’Shea samen met Van Uffelen die ook zangervaring heeft.

Een concert voorbereiden op afstand

In de Roosendaalse pianist Polle Dujardin vonden ze een ervaren begeleider. O’Shea: ,,We hebben enkel contact op afstand. Hij heeft de partituren gekregen, dat lukt wel. Polle is ervaren en klassiek geschoold. Alleen op de dag van het optreden kunnen we echt samen repeteren.”

‘Opera is voor iedereen’

Of zijn concert niet een select publiek trekt? ,,Ja’’, beaamt Maciek. ,,Maar niet in de zin dat het elitair is. Opera is voor iedereen . Het is een geweldige manier om verhalen te vertellen.’’ Moderne klassiekers als ‘O Sole Mio’, een garantie voor publieksparticipatie, kleuren daar goed bij.

Voor Maciek heeft het concert een maatschappelijke functie. ,,Het is bedoeld als social event. Voor wat een ouder publiek, dat anders misschien niet snel de deur uit zou gaan. Dat zien we in Engeland ook.” Het repertoire houdt daar rekening mee. ,,We hebben er zin in.”

Het concert is 22 maart 2020 om 14:00 uur. De toegang kost 7,50 euro. Kaarten zijn te koop bij dorpshuis Agora aan de Rucphense Vaartkant 2b of te bestellen via een e-mail naar ad.van.uffelen@gmail.com.

