Van 't Wout uit Hoeven vice-fractievoorzitter VVD

De 38-jarig politicus zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Daar is hij woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voordat Van 't Wout Kamerlid werd was hij politiek assistent van Mark Rutte en gemeenteraadslid in Amsterdam. Voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar is hij aangesteld als landelijk campagneleider voor de VVD. In zijn eigen gemeente Halderberge wordt hij lijstduwer. De geboren Amersfoorter studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.