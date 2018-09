'Van spectaculaire verlichting Nieuwe Markt is niets meer over'

Politie waarschuwt: babbeldie­ven steeds actiever in Midden- en West-Bra­bant

11:38 De politie in Midden- en West-Brabant waarschuwt voor het grote aantal babbeldieven dat daar actief is. De afgelopen maanden kreeg de politie veel meldingen van oplichters die zich aan de deur op slinkse wijze naar binnen praten en vervolgens er met sieraden, geld of apparatuur vandoor gaan.