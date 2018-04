Van Poppel stapt uit de Roosendaalse politiek: 'Ik kwam in een rijdende sneltrein terecht'

Snelle verkoop Stampersgatse camping voorkomt 'rustig afbouwen'

7:00 STAMPERSGAT - Dat de verkoop van camping Onder De Dijk in Stampersgat binnen enkele weken rond was, kwam ook voor eigenaren Cees en Birgit Biskop als een verrassing. Het paar wilde na 21 jaar weliswaar afbouwen met enkel nog camperplaatsen en chalets in de aanbieding, maar door de transactie komt alles in een stroomversnelling.