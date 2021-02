Van ontucht verdachte Oudenbosschenaar (50) ‘had nooit gedagvaard mogen worden’, vindt zijn advocaat

Dat komt maar sporadisch voor in de juridische praktijk. De rechtbank in Breda moet er nu een oordeel over vellen. Volgens advocaat Jasper van Rijsbergen had de Oudenbosschenaar nooit gedagvaard mogen worden, omdat de zaak zijn inziens bewijstechnisch kansloos is. ,,Wat voorligt is een aangifte van het vermeende slachtoffer en de ontkenning van de verdachte. Verder niets.”



De bewijsvoering in zedenzaken is vaak lastig omdat er doorgaans maar twee personen bij betrokken waren. Justitie moet dan wel aanvullend bewijs aanvoeren, ook al is dat flinterdun. Volgens de raadsman ontbreekt dat in deze zaak. Als de rechtbank zijn verzoek honoreert, wordt de verdachte achter gesloten deuren buiten vervolging gesteld. Dan komt er ook geen openbare behandeling van de zaak meer.



De rechter geeft waarschijnlijk in de komende week uitsluitsel daarover.