Van nieuwe handschriften tot onbekende gasten: Festival Op De Grens in Roosendaal

ROOSENDAAL - ‘Ze’ beloven dat het een bruisende wijk gaat worden, maar nu is het op de meeste plekken nog een braakliggend terrein. De wijk Stadsoevers in Roosendaal. Voor theatergroep Drie Maal Plankenkoorts het ideale decor voor de familievoorstelling De manier waarop we stilvallen , die komend weekend tijdens het Festival Op De Grens zes keer wordt gespeeld.

Het is een van de vele bijzondere producties die komend weekend te zien zijn op het festival, dat op heel veel locaties in Roosendaal plaats vindt.

Koptelefoon

Bij De manier waarop we stilvallen krijgt het publiek een koptelefoon op om het stuk actief mee te kunnen beleven. Drie Maal Plankenkoorts over de voorstelling: ‘Het terrein is eigendom van de hoofdpersoon van ons verhaal. Dit is zijn landje. Waar hij zijn fantasie de vrije loop kan laten. In dit stuk word je meegevoerd door zijn verhalen, ontmoet je toekomstige bewoners en droom je mee over wat deze wijk allemaal kan zijn.’

Volledig scherm Het rondreizende Scriptorium verzamelt de handschriften van duizend mensen. © Rob Lipsius

Onbekende Nederlanders

Zomaargasten is de titel van de voorstelling van Patrick Nederkoorn en Oscar Kocken. Een heel laagdrempelige voorstelling in een intieme setting. Zomaargasten is een ‘geïmproviseerde talkshow met 100 procent onbekende Nederlanders'. Zowel de presentator als de gast blijft een verrassing. Tijdens het festival in Roosendaal is Zomaargasten (variatie op Zomergasten van de VPRO) op zaterdag en op zondag meermaals te zien in een tent op de Markt.

#HERO

Jongeren komen het hele jaar aan hun trekken in The Loods op de Oostelijke Havendijk, maar tijdens het Festival Op De Grens helemaal. Het Zuidelijk Toneel speelt er #HERO. Soufiane Moussouli en Luan Buleshkaj spelen een vrolijke, interactieve en persoonlijke voorstelling over de betekenis van helden. Waar de een heilig gelooft in helden, zit de ander vol twijfels. Een voorstelling over helden en antihelden, over voetbalvaders en superhelden.

Straattheater

Op zaterdag en zondag is op de Markt en op de Nieuwe Markt straattheater te vinden. Winkelend publiek of terrasbezoekers kunnen plots verrast worden door hilarische acts van Actic of genieten van een dansduet van Melany van der Steen en Martijn Weber. Ook studenten van MBO Dans bewegen zich door het hart van de stad. Zondag aan het einde van de middag arriveert de Fuifkar op de Markt; een hypermobiel danspaleis met onder meer Kasper van Kooten. Alles volledig in de stijl van de jaren ’80, qua kleding, licht en geluid.

Volledig scherm De wijk Stadsoevers in Roosendaal is nu vooral nog een grote bouwput. © peter van trijen/pix4profs

Tullepetaon

Op de Markt, vlak bij de Tullepetaon, is zaterdag en zondag een Scriptorium te vinden. Deze naam werd in een klooster gegeven aan de ruimte waar de monniken teksten en boeken overschreven. In dit Scriptorium maakt de bezoeker een digitaal lettertype op basis van zijn eigen handschrift. Het lettertype is achteraf te downloaden en te gebruiken op de laptop.

Heldenketting

Festival Op De Grens begint vrijdag om 14.00 uur met de voorstelling Dichtbij Matki in De Kring en de foto-expositie Heldenketting van Isa de Jong. Helden van het Zuiden met Frank Lammers en Björn van der Doelen is zondagavond om 20.30 uur de laatste voorstelling. Meet details op fodg.nl.