Van Merrienboer wordt burgemeester van Terneuzen

Van Merrienboer, geboren in Oud Gastel, was van 2006 tot en met 2010 wethouder in Eindhoven en daarna directeur mobiliteit en aansluitend gedeputeerde ruimte ordening en woningbouw van de provincie Brabant. Recentelijk ging Van Merrienboer weer in Eindhoven aan de slag. De PvdA’er was door de gemeente gevraagd een burgertop te begeleiden bij het debat over de verdeling van de welvaart in de stad.