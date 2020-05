Van je tuin een vakantieoord maken: West-Brabanders bereiden zich voor op vakantie rondom huis

Wie vakantie zegt, zegt ook zwemmen. Nu die vliegvakantie onzeker is, merken zwembadboeren dat West-Brabanders dat zwemplezier graag naar hun eigen tuin verplaatsen. ,,Gekkenhuis is het. Waar we normaal 10 aanvragen per week krijgen, zijn dat er nu 120.” Vestigingsmanager Vilem Hanusch van Roosen Zwembaden in Dongen heeft er er druk mee. ,,Mensen zijn nu op zoek naar ontspanning rondom het huis. Daar zit veel impulsaankoopgedrag bij, maar ook mensen die er al langer mee in het hoofd rondliepen en nu de stap zetten.”