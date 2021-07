Van het tankstation, naar een baan in de zorg: volgens Saskia (50) is het nooit te laat voor een carrièreswitch

Peiman is de eerste leerling die is afgestudeerd binnen het traject Praktijkgestuurd Leren (PGL), dat in 2019 van start ging. Dat heeft ze in een razend tempo gedaan: tweeënhalf jaar in plaats van de gebruikelijke drie. Leerlingen gaan vanaf dag één bij een zorginstelling aan de slag en doen zo al werkend hun kennis op. ,,Ik ben een echte doener. Dat is wat mij betreft een betere leerschool dan in de banken zitten.”



Een werkcontract bij ’t Palet dat vanaf 1 september ingaat heeft ze al binnen, maar waarom juist de gehandicaptenzorg? ,,Ik heb zoveel respect voor deze mensen. Zij hebben ook aandacht en liefde nodig. Dan loop je met ze in de winkel en kijken mensen lelijk omdat ze in de weg staan. Er is veel onbegrip.”