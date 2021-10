Van Gilse Roosendaal draait nu op papier op groene stroom: ‘Gasverbruik is de volgende stap’

ROOSENDAAL - De specialiteitenfabriek Van Gilse aan de Industriestraat in Roosendaal, onderdeel van de Cosun Beet Company, draait sinds kort ‘op papier’ op groene stroom die wordt opgewekt in het nieuwe zonnepark van Cosun in Puttershoek.

‘Op papier’ want er wordt gewerkt met zogeheten ‘garanties van oorsprong’. Die worden ingezet als de afkomst van de elektriciteit niet direct herleidbaar is naar bijvoorbeeld een zonnepark. In Puttershoek wordt in principe voldoende geproduceerd om ook Van Gilse er op te laten draaien. Maar er loopt geen stroomdraadje van Puttershoek naar Roosendaal.

Insteekhaven

In Puttershoek heeft de suikergigant een groot zonnepark van 17 hectare laten aanleggen op een deel van het industrieterrein van de toenmalige suikerfabriek in Puttershoek. Daarvan wordt 7 hectare ingezet voor eigen gebruik. De rest van het voormalige terrein van de suikerfabriek aan de Rustenburgstraat wordt ingericht als duurzaam industrieterrein met insteekhaven.

,,Het Cosun Solar Park is een onderdeel van dat terrein geworden, met circa 17 hectare aan zonnepanelen”, zegt Paul Hagens, manager Terreinontwikkelingen bij Cosun Beet Company. Daarvan gaat Cosun zelf 7 hectare gebruiken. ,,De andere 10 hectare realiseren we voor andere partijen die er op het nieuwe duurzaam industrieterrein gebruik van kunnen maken.”

Volledig scherm Het Cosun Solar Park nabij de specialiteitenfabriek van Cosun Beet Company in Puttershoek. Rechts één groot veld van 7 hectare en links van de streep vijf kleinere veldjes van 2 hectare. © Cosun Beet Company

Stropen

In de specialiteitenfabriek in Puttershoek worden onder meer suikerklontjes, basterdsuiker en poedersuiker voor consumenten gemaakt. Bij Van Gilse in Roosendaal worden industriële suikers en diverse stropen voor de consument gemaakt. Nu draait Van Gilse niet alleen op elektriciteit. De fabriek is ook grootverbruiker van gas. ,,Dat gasgebruik wordt nu nog niet verduurzaamd. Dat is de volgende stap”, zegt Hagens.

Hagens: ,,De zonneweide van Cosun Beet Company produceert groene stroom voor omgerekend 3250 huishoudens. De specialiteitenfabriek neemt per jaar evenveel elektriciteit af als 2200 huishoudens. Er blijft dus nog groene stroom over en die gebruikt wordt om ook het elektriciteitsgebruik van Van Gilse in Roosendaal te verduurzamen.” Dat gebeurt dus via ‘garanties van oorsprong’.

12 miljoen kilo

De zes andere zonneweides zijn inmiddels overgenomen door Klimaatfonds Nederland en gaan medio december elektriciteit leveren. Het gehele Cosun Solar Park Puttershoek produceert dan op jaarbasis voor zo’n 7600 huishoudens. Dat betekent een jaarlijkse besparing van 12 miljoen kg aan CO 2 .