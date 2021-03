Van epicentrum vuurwerkrellen naar ontmoetingsplek: tweede leven voor kerk Langdonk

ROOSENDAAL - Als middelpunt van de vuurwerkrellen in november kreeg de leegstaande kerk De Goede Herder in Langdonk het flink voor de kiezen. Maar juist daaruit bloeide het idee op om het kerkgebouw, sinds 2016 buiten gebruik, een tweede leven te geven als ontmoetingscentrum. ,,We buigen iets heel vervelends om in iets moois.”

WijZijn Traversegroep huurt de kerk samen met de gemeente voor langere tijd van de Norbertusparochie en gaat er activiteiten ontplooien ‘voor jong én oud’, zegt gebiedsmanager Lianne Ribbens van WijZijn. ,,We gaan inwoners van de wijk zélf vragen waar ze op dat vlak behoefte aan hebben. Dat mag van alles zijn; van koffie drinken voor ouderen tot bijvoorbeeld workshops voor jongeren. We willen de sociale cohesie in de wijk verbeteren. Daar is dit gebouw een mooi middel voor.”

Het idee ontstond in december, naar aanleiding van de vuurwerkoverlast. ,,We zijn toen op uitnodiging van de gemeente bij elkaar gekomen, om na te denken over de vraag wat we op de langere termijn voor de wijk konden doen”, zegt Ribbens. ,,Er leeft al heel lang de wens om iets van een ontmoetingsplek op te zetten in Langdonk, maar de urgentie was nooit eerder zo hoog als toen.”

Vooral jongeren misten een plekje om samen te komen in de wijk, zegt wethouder Inge Raaijmakers, die enthousiast is over de plannen. ,,Toen we deze kans kregen, hebben we geen moment getwijfeld. Ik ben heel blij met deze ontwikkeling.“ Ook de Norbertusparochie zegt dolgelukkig te zijn met een nieuwe maatschappelijke functie voor het gebouw. Ook al omdat het gebouw daardoor minder gevoelig wordt voor vandalisme.

Ingang naar achterkant

De Broedplaats, met jongerenwerk en maatschappelijk werk, verhuist vanuit de Lindenburg mee naar De Goede Herder, zegt Ribbens. ,,Daar hebben we alle ruimte.” Er zijn nog wat aanpassingen nodig voor de ontmoetingsplek eind april de deuren kan openen. Zo wordt serieus bekeken of de ingang naar de achterkant kan worden verplaatst.

Dit om te voorkomen dat er groepen samenkomen onder de balkons van de Lindenburg. ,,We zijn ons goed bewust van de overlast die de omwonenden hebben ervaren, we willen absoluut voorkomen dat er nu opnieuw overlast ontstaat.”

Verbinding

Dan kijkt De Goede Herder straks richting het grasveld aan de Elisadonk, precies waar afgelopen najaar het epicentrum van de vuurwerkrellen lag. ,,Het is fantastisch dat dit gebouw dat daar middenin stond, nu juist gebruikt gaat worden voor verbinding tussen jong en oud.”