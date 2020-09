Van een zoutloos dorpje een bruisend Sprundel maken, dat is Jac van Trijp wel toevertrouwd

SPRUNDEL – Ze zijn er nog; mensen die zichzelf compleet wegcijferen om het eigen dorp zo goed mogelijk uit te dragen. In Sprundel is dat Jac van Trijp. Het dorp hangt van evenementen aan elkaar en er is maar weinig waar Van Trijp niet zijn schouders onder zet. Hij speelt daarbij graag de rol van rangeerder: als iets goed op de rails is gezet, mag de Sprundelaar het graag overdragen aan een volgende groep organisatoren. Op de koffie thuis in het voormalig Rabobank-kantoor in de Fatimastraat komt meteen het Sprundels Wonder, een machtig caramelgebakje, op tafel.

Wat is voor u het Sprundels Wonder?

,,Los van deze lekkernij, die onder meer mijn vrouw verkoopt in de bakkerij, is het een prachtig verhaal waar we met Beleef Sprundel graag op terugvallen. De legende draait om een kruis dat in de zeventiende eeuw kwijt raakte. Tot die tijd was Sprundel een pelgrimsoord. Het wonderkruis werd weggehaald maar bij de grens met Etten was er geen beweging meer in te krijgen. De processie bleef nog jarenlang bestaan en waar het kruis gevonden werd verrees een nieuwe kapel. De verering van het kruis heeft tot aan de Tweede Wereldoorlog geduurd, daarna verdween het. Maar zulke smeuïge verhalen horen bij Sprundel, dus besloten we er een streekproduct van te maken. Smaakt best lekker toch?’’

Waarom spant u zich zo in om Sprundel op de kaart te zetten?

,,Ik ben geboren op Schijf, vijf weken gewoond en toen verhuisden mijn ouders naar Sprundel. Ik hou van dit dorp, van de mensen. Ik vind het belangrijk dat er iets gebeurd. Dat we de zaak bij elkaar houden, leefbaar maken. Ik kan heel erg genieten als anderen het naar de zin hebben. Was ik in Schrijf gebleven zou ik dat daar ook hebben trouwens, ben een echt dorpsmens.’’

Waar komt die betrokkenheid vandaan? Ik heb begrepen dat u minder werkuren maakt om maar voor Sprundel in de weer te zijn.

,,In een week besteed ik zo’n tien uur aan mijn administratiekantoortje, help vijftien uur bij mijn vrouw mee in de bakkerij en ik schat dat ik zo’n 25 uur met vrijwilligerswerk bezig ben. Hier voel ik me wel bij. Ik ben de zestig gepasseerd, onze dochters en zoon zijn goed terecht gekomen. Vroeger ging ik ook wel voor zekerheid, pas op latere leeftijd ontdekte ik dat er meer is dan alleen geld verdienen.’’

Is het sociaal-maatschappelijk gevoel binnen de familie sterk aanwezig?

,,Cees van Trijp, mijn vader was dat als bankdirecteur ook in die zin dat alles ondersteund werd. Mijn zussen en broer minder en bij mij begon alles bij het zaalvoetbalteam de Monden Boys. Naast voetballen organiseerden we van alles: dagje naar zee, naar de film of een fietstocht. Met het EK 1988 bouwden we in mijn achtertuin de Oranjetempel. Keken we de wedstrijden van het Nederlands elftal. Zo rolde ik vanzelf in het voorzitterschap van VV Sprundel. Met de sportieve prestaties hield ik me niet bezig, als er maar leven in de brouwerij kwam. Toen dat bij de voetbal aardig gelukt was, dacht ik: eigenlijk moet heel Sprundel daarvan profiteren. Precies op dat moment ontstonden de plannen voor Beleef Sprundel.’’

Wat is de winst van Beleef Sprundel voor het dorp?

,,Toen we begonnen was Sprundel eigenlijk maar een zoutloos dorpje. Als je er niet hoefde te zijn, kwam je er niet. In 1992 was er een opleving vanwege het duizendjarig bestaan, maar daarna zakte het weer in. Pas toen de koning en koningin in 2016 naar Sprundel kwamen en de tot dorpshuis verbouwde kerk zagen, kwam bij dorpsgenoten het besef dat ‘we de moeite waard zijn’. Met Beleef Sprundel proberen we dat gevoel van trots door allerlei activiteiten vast te houden. Mooie voorbeelden zijn het processiefeest en het bevrijdingsfeest. En binnenkort komen we met de Franciscusroute langs de vijf kernen van de gemeente. Ik merk dat niet alleen de onderlinge band hechter wordt, maar ook het toerisme op gang komt. Er komt dus steeds meer smaak aan Sprundel, het bruis weer.’’

U stapt in veel organisaties, want ook de Sint Jansfeesten, de Verenigingsraad en de Ondernemersvereniging kunnen op uw bestuurlijke inbreng rekenen. Nooit overwogen om in de politiek te stappen?

,,Daar zou ik doodongelukkig van worden. Ik kan niet tegen het spel wat daar gespeeld wordt. Het bewust tegenstellingen creëren in plaats van samenwerken. Nee, da’s niks voor mij. Ik wil me inzetten voor zaken, waar iedereen met hetzelfde enthousiasme en ambitie instapt. Dat is in de politiek niet het geval. De Verenigingsraad werkt bijvoorbeeld veel praktischer. Daar ontstaat een idee waar we ja tegen zeggen en vervolgens dragen de verenigingen de nodige vrijwilligers aan. Dat zag je onlangs met de Sprundelse strandfeesten. Aan handjes geen gebrek.’’

Dit moet wel een moeilijk jaar zijn voor actieve mensen zoals u?

,,Klopt. Vergaderen deden we wel online en inmiddels weer fysiek. De Sprundelse Strandfeesten waren de stip op de horizon na de lange coronatijd. Het eerste evenement in de hele gemeente. Iedereen was er aan toe, maar het moest wel verantwoord zijn. Dat lukte. Na drie dagen hebben we – op gepaste afstand van elkaar – een biertje gedronken op het succes. Maatregelen voor de volksgezondheid zijn nodig, maar het leven moet nog wel een beetje leuk blijven.’’