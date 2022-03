Van een saai parkeerterrein naar een groene oase: Stadstuin Van Hasselt is geopend

De stadstuin is het resultaat van de metamorfose van een rommelig parkeerterrein en plaats waar vroeger de tuinen van de familie Van Hasselt lagen. Wethouder Cees Lok vertelde tijdens zijn openingsspeech dat de nieuwe Stadstuin historie, natuur en cultuur samen brengt.

Meer groen

,,De gemeente wil graag meer groen in de binnenstad. Het door ons ingeschakelde ingenieursbureau kwam met dit klimaat adaptief ontwerp. Het groen moet weliswaar nog gaan groeien maar desondanks werd de tuin al winnaar van de Lighthouse Award 2021.”

De Lighthouse Club vroeg dit jaar onder het motto ‘We can stand the rain’ naar slimme ideeën voor een watervaste gebouwde omgeving. De jury oordeelde dat de Stadstuin Van Hasselt hier een prachtig voorbeeld van is: ‘De wijze waarop een saai parkeerterrein wordt getransformeerd tot een boeiende waterbergende stadstuin is enorm inspirerend.’

Verwijzing

Volgens Lok was de award onder andere ook het gevolg van het feit dat de gemeente lef en ambitie had getoond. Lok gaf aan dat Riek Bakker in 2018 de toen nog te realiseren tuin De Ster noemde. ,,Maar de naam Van Hasselt is een mooie verwijzing naar de bankiersfamilie Van Hasselt die nauw betrokken was bij het sociale leven in Roosendaal.’’

Stan van Hasselt, telg van de bekende familie, gaf in een korte schets weer wat zijn vader en grootvader voor de stad hebben betekend. Hij noemde het een eer dat de stadstuin verbonden blijft met zijn familie.

Volledig scherm © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Met het overhandigen van een boomstammetje aan directeur Jan Hein Sloesen van het Cultuurcluster vond Lok dat de tuin vanaf nu tot het cultuurdomein van Sloesen hoort: ,,De tuin wordt ook door jou ’s avonds afgesloten.’’

Sloesen legde uit dat in veel plaatsen de kerk, schouwburg, museum en stadshuis bij elkaar liggen als saai gebied. ,,Behalve in Roosendaal! Alleen als je door de opgeknapte Nieuwstraat rijdt, kom je bij de schouwburg. Vroeger een iconisch gebouw maar nu moet er opnieuw gekeken worden hoe we het theater weer tot een iconisch gebouw kunnen verheffen!’’

Voorzitter Fleur van der Plas van Platvorm R was erg blij dat het door de denktank ontworpen kunstwerk De Groenfabriek een centrale plaats heeft gekregen in de stadstuin.