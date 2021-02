Van een luxe modezaak naar appartementen: ‘We hoefden niet weg, maar wat kunnen wij hier nog?’

Ook de laatste der Mohikanen gaat weg

ROOSENDAAL - De familie Van Oorschot zag ze één voor één vertrekken. De sympathieke wijnhandelaar aan de overkant, de buurvrouw met haar damesmodezaak, de misschien wel beste hifizaak van de stad. Tot vrijwel elk winkelpand in de Dr. Brabersstraat in Roosendaal leeg kwam te staan. Van Oorschot Mode bleef al die jaren, maar sinds kort hangt ook daar een poster voor de ramen: ‘Giga verhuizingsuitverkoop’.

Er is weinig over van de ooit zo plezierige winkelstraat, zeggen Guus en Sjoerd van Oorschot. Samen met Marc, de broer van Guus, zijn zij de vierde generatie in het bedrijf. ,,Dit was altijd een goede verbindingsstraat tussen de markten”, vertelt Sjoerd. Zijn neef: ,,Helaas verloor Roosendaal steeds meer zijn regiofunctie, met Etten-Leur en Bergen op Zoom dichtbij en de komst van Designer Outlet Rosada. Tel daar de ontwikkelingen in de retail bij op.”

Quote Bij een familiebe­drijf komt altijd een stukje emotie kijken, toch blijft het een zakelijke beslissing Guus van Oorschot

De gemeente presenteerde afgelopen november de eerste schetsen van een nieuwe visie voor het gebied. De desolate Dr. Brabersstraat moet een levendige woonomgeving worden. Zo ligt er een plan om het winkelblok rond de V&D volledig te slopen en in te vullen met zo’n 240 woningen. Guus: ,,We hoefden niet weg, maar wat kunnen wij hier nog?” Ze besloten het pand te verkopen aan een projectontwikkelaar. Die behoudt het en realiseert er appartementen in.

Op de gevel van vrijwel elk winkelpand in de Roosendaalse Dr. Brabersstraat hangt een wit A4'tje. Overal dezelfde boodschap: 'Wij zijn verhuisd'.

Daarmee komt een einde aan een geschiedenis die teruggaat naar 1963, toen hun grootvader begon met de winkel. Na zijn eerste modezaak in Helmond, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt en de neven ook nog steeds wonen. ,,Hij was bevriend met de burgemeester van Roosendaal; die kwam met het idee voor een winkel op deze plek, toen nog een weiland. Aan de overkant zou de V&D komen”, zegt Guus.

,,Onze grootvader zag het wel zitten en vroeg architect Sier van Rhijn, ook een vriend, een pand te ontwerpen.” Het gebouw maakte de tongen los: ,,Hypermodern voor die tijd, met een trap aan de voorkant. Veel Roosendalers vonden het lelijk. De waardering voor de typische jarenzestigbouw kwam later, we waren zelfs eens in de race voor mooiste gebouw van de stad.”

In de begintijd werd op drie verdiepingen gewinkeld. De laatste jaren verhuurden de neven een deel aan Randstad. ,,Het is jammer dat we nu moeten verhuizen”, verzucht Sjoerd. Guus: ,,Vanwege een ontwikkeling die we zelf niet in de hand hebben. In Helmond gebeurt hetzelfde, maar zitten we net op de goede plek. De gemeente wil daar elders saneren.”

Van Oorschot Mode bleef al die jaren in de Dr. Brabersstraat, maar sinds kort hangt ook daar een poster voor de ramen: 'Giga verhuizingsuitverkoop'.

De familie Van Oorschot heeft na hard nadenken besloten geen afscheid te nemen van Roosendaal. Sinds begin januari zijn ze aan het klussen op hun nieuwe locatie, aan de Nieuwe Markt 61. Sjoerd: ,,We zitten al meer dan vijftig jaar in dit centrum.” Guus: ,,Bij een familiebedrijf komt altijd een stukje emotie kijken, toch blijft het een zakelijke beslissing. We denken dat er behoefte is aan een modezaak, in het midden- en hoogsegment.”