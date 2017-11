Van drugsoverlast tot cybercriminaliteit: deze vier problemen wil Roosendaal in 2018 aanpakken

Saskia Schenk stapt uit politiek, Toine Theunis trekt de kar voor Roosendaalse Lijst

14:46 ROOSENDAAL - Toine Theunis is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de lijsttrekker voor de Roosendaalse Lijst. Theunis is wethouder namens de grootste partij in de gemeenteraad, die daar met negen leden in vertegenwoordigd is.