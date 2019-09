Van der Kallen: Geen zonnepark in beekdal

Dat schrijft Louis van der Kallen in een brief aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Van der Kallen zit in dat bestuur.

Beschermde zone

De Bergenaar reageert daarmee op het voornemen van de Roosendaalse gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het zonnepark aan de Evertkreekweg. Volgens Van der Kallen is dat gebied een beekdal dat in het bestemmingsplan is aangeduid als beschermde zone. De aanleg van een zonnepark is in zijn visie dus in strijd met het bestemmingsplan.