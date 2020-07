Van den Biggelaar brandt zijn koffiebonen weer in Roosendaal: ‘Genoeg voor 18.000.000 kopjes koffie per jaar’

Jansens nam in november vorig jaar zijn intrek in een pand aan Borchwerf, waar tot voor kort transportbedrijf Looma zat. ,,Na het terugbrengen van het merk Van den Biggelaar wilde ik meer: een eigen branderij. Maar ja, waar? Toch liet het idee me niet los en toen deze ruimte vrij kwam wist ik dat dit het moest worden.’’



Vroeger liet Jansens ‘zijn’ bonen ergens anders in het land branden, maar nu kan het complete proces weer in Roosendaal plaatsvinden. ,,Op dezelfde ambachtelijke manier als vroeger’’, zegt Jansens, wijzend naar de gigantische roosterinstallatie. Die kan steeds 120 kilo boontjes aan: dertig kilo in de voorraadbak, dertig in de brander en nog eens dertig in de afkoelbak.