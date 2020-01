Van de Donk neemt in Halderberge mogelijk laatste profielschets in ontvangst

Maar voorlopig stort hij zich nog vol overgave op het werk voor de provincie. Maandag stond zijn werkdag in het teken van burgemeesters. Eerst in Den Haag, waar de minister van Binnenlandse Zaken de commissarissen bijeen had geroepen om te praten over het steeds zwaarder wordende ambt. 's Avonds bracht zijn chauffeur hem naar Halderberge, waar de profielschets is opgesteld voor een nieuwe burgemeester.